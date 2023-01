Agostinelli: «La Lazio senza Immobile non è migliore»

Il dirigente sportivo, Andrea Agostinelli, ha parlato della gara che si giocherà domenica tra Lazio e Fiorentina. Ecco le sue parole

Ai microfoni di Radio Bruno Andrea Agostinelli ha detto la sua sulla sfida che si giocherà domenica tra Lazio e Fiorentina, importantissima per i biancocelesti ai fini Champions e ha parlato anche di Immobile. Di seguito le sue parole

PAROLE– «La Lazio di ora rasenta la perfezione, però anche i giocatori devono tirare fuori qualcosa. In più la squadra segna poco, e se non la butti dentro non vinci »

SU IMMOBILE-«La Lazio senza Immobile non è migliore. Lui non si discute, guai a non averlo tutto l’anno. Poi Sarri è bravo a nascondere i difetti e lo reputo un grandissimo allenatore. Felipe Anderson gioca bene sicuramente, ma la Lazio ha vinto giocando bene anche con Immobile. E bisogna ricordare che ha perso anche contro il Lecce e contro la Salernitana. La Lazio quando ha tutti a disposizione è da terzo posto »