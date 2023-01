Il dirigente sportivo, Andrea Agostinelli ha parlato della Lazio in questo campionato, squadra in cui ha militato partendo dal Settore Giovanile

Intervenuto alla trasmissione di Radio Sei , Andrea Agostinelli dice la sua su come vede la Lazio e della lotta per arrivare in Champions

PAROLE– «Sicuramente c’è qualche preoccupazione per lo stato dei giocatori dopo 50 giorni di stop, ma è la stessa per tutti. Sia chi è davanti, sia chi insegue. Secondo me le prime cinque in classifica sono quelle che lotteranno fino alla fine per un posto in Champions League. Non credo alla Roma e all’Atalanta. I giallorossi perché non sono un gruppo compatto, segnano poco e giocano male. I bergamaschi perché dopo le cessioni dovrebbero fare l’ennesimo miracolo»

SULLA LAZIO– «Alla Lazio manca un vice Immobile per non dover avvertire rimpianti. Ciro non è bionico, gli anni purtroppo passano anche per lui. Poi a livello numerico manca anche il terzino di piede sinistro. Ma la priorità è la punta. Luca Pellegrini? È un giocatore medio. Sicuramente può essere utile a dare un’alternativa a Marusic con un piede diverso»