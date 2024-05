Agostinelli: «Per la Lazio fondamentale entrare in Europa League. Saluteremo Felipe Anderson…». Le parole dell’ex giocatore

Nel suo intervento ai microfoni di Radiosei, l’ex calciatore biancoceleste Andrea Agostinelli ha parlato in vista dell’ultima gara di campionato della Lazio contro il Sassuolo. Queste le sue dichiarazioni in merito.

PAROLE– «Per la Lazio sarà fondamentale entrare in Europa League. Il Sassuolo ha preso sei punti all’Inter, il calcio è strano. Poi domani ci commuoveremo con Eriksson, poi saluteremo Felipe Anderson. Il brasiliano tecnicamente e potenzialmente, è tra i primi cinque nella storia della Lazio. Avrebbe potuto giocare con Barcellona e Bayern Monaco. A Formello qualche anno fa vidi un allenamento di Felipe Anderson con la Lazio. Si è avvicinato per bere mentre ero in panchina. Gli dissi che per me era tra i primi cinque nella storia della Lazio ma se non lo dimostrerai sarà solo colpa tua. Felipe centravanti? Questa trasformazione gli ha tolto un po’ di talento. Ricordo le 13 partite con Pioli. Non ho mai visto nessuno, decidere da solo, l’esito di tante gare. Lui si merita una standing ovation da parte di tutta la gente ».