Agostinelli: «La vittoria di ieri non cancella l’inizio di stagione complicato della Lazio»

Intervenuto ai microfoni di Tvplay, Agostinelli dice la sua sulla vittoria della Lazio di ieri e sulla situazione riguardo Immobile

LAZIO – Il risultato positivo nasconde tutto. La Lazio sta vivendo un momento difficile. Non me l’aspettavo, soprattutto in campionato, dopo l’annata passata. È clamoroso come la Lazio che ha sempre dato spettacolo, ora non riesce a creare azioni da gol. Possibile che un giocatore come Milinkovic-Savic abbia inciso così in modo determinante nella Lazio fino ad oggi? Lui legava il gioco con Luis Alberto come nessun altro. Poi Milinkovic avrebbe potuto dare un’alternativa al gioco. Ma detto questo non posso pensare che un solo calciatore possa essere stato così determinante. Le prestazioni dei singoli più importanti sono al di sotto delle aspettative

IMMOBILE – Tutti vorrebbero avere Ciro Immobile in squadra. Ma arriva un momento in cui l’allenatore deve fare delle scelte. Sarri allena la Lazio. Spalletti, all’epoca con Totti, allenava la Roma. Se io ho un giocatore con il quale ho l’1% in più di vincere la partita, allora lo metto. Altrimenti non si può fare questo mestiere