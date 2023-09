Agostinelli: «Immobile? L’allenatore sa quando gli serve farlo riposare». Le parole dell’ex biancoceleste

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’ex giocatore biancoceleste, Andrea Agostinelli, si è espresso sugli argomenti in casa Lazio. Le sue parole:

PAROLE– «Esonero Sarri? Non ci credo, per me Lotito fa fatica a cambiare allenatore ed è un’altra situazione. Deve vincere le partite anche Sarri e anche lui deve alleggerire la situazione

IMMOBILE– L’allenatore che sa quando gli serve farlo riposare. La squadra devi farla perché la Lazio deve vincere. L’allenatore deve fare solo questo »