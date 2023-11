Agostinelli: «I nostri centravanti quando sono andati all’estero hanno fatto fatica. Anche Immobile…». Le parole del giornalista

Andrea Agostinelli, nel corso del suo intervento a TvPlay, si è soffermato su come sia cambiato il modo di gioco degli attaccanti nel campionato. Le sue parole.

PAROLE– «Una volta gli attaccanti italiani facevano fatica anche in Italia, ma una volta avevamo i migliori difensori, oggi non è più così. La dimostrazione è che i nostri centravanti quando sono andati all’estero hanno fatto fatica, mentre tornati in Serie A hanno segnato tanto. Vedi Immobile e Scamacca che rispettivamente in Spagna e in Inghilterra hanno faticato. Il passaggio alla marcatura a zona e non più a uomo ha senza dubbio favorito gli attaccanti. Prima ti marcavano a uomo e guardavano solo te, non la palla. Anche Immobile al top della condizione avrebbe faticato parecchio ».