Agente Valeri: «Confermo l'interesse della Lazio, in futuro...»

Emanuele Valeri è stato uno dei protagonisti di Cremonese-Lazio: le parole dell’agente sul futuro del ragazzo

Pietro Parente – membro e socio della Parente Scouting, agenzia che cura gli interessi di Emanuele Valeri – ha parlato del difensore, dopo la gara contro la Lazio (squadra che tifa e a cui spesso è stato accostato). Ecco le sue parole per Tuttomercatoweb.com:

CRESCITA – «Con l’agenzia, seguiamo Valeri dai tempi dell’Eccellenza, e non ci sorprende quel che ora tutti stanno vedendo. Per un semplice motivo: Emanuele rispetta i valori del vecchio calcio, l’essere prima di tutto umile, poi uomo e dopo ancora calciatore. Rimanere sempre lo stesso, alla lunga, paga. E siamo tutti soddisfatti e orgogliosi di lui».

INTERESSE LAZIO E MILAN – «Sì è vero, confermo che sono club che hanno sondato il suo profilo. Del resto, ha dimostrato anche ieri di essere pronto per un ulteriore passo avanti, di esser pronto anche per le cosiddette big, non solo a livello tecnico ma anche di personalità».

FUTURO – «Il ragazzo è solo concentrato sulla Cremonese e sulla salvezza che è il primo obiettivo del club, sul futuro poi vedremo. Ovviamente l’obiettivo è quello di crescere sempre di più, e guai se non fosse così, la fame deve essere sempre esserci, se un domani dovesse presentarsi la possibilità la sfrutteremo. Ma non è tempo ora di parlarne».