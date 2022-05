Agente Immobile: «Nazionale? Devono giocare i migliori e più forti di Ciro non ce ne sono»

Sulle colonne de La Repubblica, le parole dell’agente di Ciro Immobile sul futuro del suo assistito in Nazionale

Ciro Immobile non farà mancare il suo contributo alla Nazionale. Nonostante l’assenza di domani – causata da un problema al malleolo – il giocatore vuole partecipare ancora alla causa di Mancini, come confermato per La Repubblica dall’agente Sommella:

CONVOCAZIONE – «In Nazionale devono giocare i migliori. Se c’è un altro attaccante più forte di Ciro allora è giusto che lui gli lasci spazio, ma al momento non ne esistono. Non ci sono i vari Benzema o i Mbappè in Italia, né se ne vedono all’orizzonte, quindi…».



WEMBLEY – «Gli sarebbe piaciuto esserci, è una bella passerella ma purtroppo gli infortuni sono dietro l’angolo per chi fa il calciatore. Comunque il titolo europeo conquistato la scorsa estate e i 2 gol realizzati nel torneo, come Toni nel 2006, rimarranno per sempre».