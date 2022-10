Agente Rugani: «Calciomercato di gennaio? Ancora nessun interessamento»

L’agente di Rugani, Davide Torchia, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Juventusnews24.com. Le parole

Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, è intervenuto a Juventusnews24.com per fare il punto sul futuro del suo assistito, spesso accostato alla Lazio:

In ogni caso, sa di poter contare sulla fiducia di Allegri. Ha avuto rassicurazioni in questo senso?

«Che conta sulla fiducia di Allegri è normale, come tutti i calciatori in rosa, altrimenti non sarebbero lì e non starebbero lì per tanto tempo. Rassicurazioni non ce ne vogliono, ormai si conoscono da tanto tempo e il calciatore sa che cosa vuole l’allenatore da lui e l’allenatore sa che cosa può dare il calciatore. Non c’è bisogno di questo».

C’è già stato qualche interessamento in vista di gennaio o non si muove da Torino? Qual è la sua volontà?

«No, non ci sono stati interessamenti in previsione di gennaio. Anche perché tutto dipende dalla Juve: se la Juve ha piacere ad avere Rugani resterà, se la Juve farà scelte diverse i calciatori si adegueranno a queste scelte diverse».

Vede i bianconeri in piena corsa per lo scudetto? Qual è la sua favorita?

«Per ora sono tutte in lotta per lo scudetto. Logicamente la Juve deve fare un calcolo numerico, 7 punti sono ancora tanti. Quando riuscirà a colmare questo gap, e ci vuole del tempo, cominceranno a subentrare gli scontri diretti e li si potrà fare un calcio migliore. Per quanto riguarda la mia favorita, in questo momento bisogna guardare oggettivamente al campo e il Napoli sta giocando il miglior calcio. Merita pienamente di star lì, la squadra è molto equilibrata. In questo momento per me è nettamente la favorita su tutti».

QUI L’INTERVISTA COMPLETA