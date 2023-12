Agente Patric: «Stava vivendo un periodo terribile, episodi da brividi. Poi grazie al rinnovo e Sarri…». Le sue parole

Al Corriere dello Sport, Enzo Raiola ha parlato del periodo difficile vissuto dal difensore della Lazio Patric. Ecco cosa ha rivelato.

PAROLE– «Grande soddisfazione. Tutti vorrebbero uno che dà sempre il massimo. Sarri lo ha elogiato. Durante il Covid ha vissuto un momento terribile, io ancora non lo gestivo. Mi ha raccontato episodi da brividi. Aveva perso certezze, era in scadenza. Abbiamo fatto un lavoro mentale importante, l’arrivo di Sarri ha contribuito alla sua crescita esponenziale nello spogliatoio e in campo. Il club gli ha dato fiducia con il rinnovo. Spera di raggiungere tanti obiettivi, il futuro prossimo è qui».