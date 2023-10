L’ag di Mandas avvisa la Lazio: «Ora Provedel il primo, in futuro…»

Non ha dubbi Stefano Antonelli, l’agente di Christos Mandas ha parlato del portiere e del suo futuro alla Lazio

La parola d’ordine è lavorare. Questo il messaggio di Stefano Antonelli, agente di Christos Mandas, che intervenuto a Sportitalia ha parlato proprio dell’impegno del suo assistito per farsi apprezzare ancora di più (e magari scalare le gerarchie) con la Lazio.

LE PAROLE – «Mandas è un portiere classe 2001, sicuramente non conosciutissimo in Italia, ma vi assicuro che è invece molto conosciuto dagli addetti ai lavori, perché ha tanti apprezzamenti. È un under 21 greco, era un po’ il simbolo dell’OFI Creta. Alla Lazio ne stanno apprezzando giorno dopo giorno le capacità. Chiaramente Provedel fa il primo e lo sapevamo, ma lui sta lavorando per il futuro…».