L’ag. di Luis Alberto: «Vuole godersi la Champions con la Lazio». Mentre Suarez…

Miguel Alfaro, agente di Luis Alberto, ha fatto il punto sul suo assitito soffermandosi anche su Jony e Luis Suarez

«I numeri dicono che sia il migliore ’10’ nelle competizioni europee» ha dichiarato Miguel Alfaro, agente di Luis Alberto, attraverso le colonne de La Repubblica. «Siamo in totale sintonia con la società. Ci siamo dati appuntamento per firmare quando la situazione sanitaria migliorerà. È incredibile vedere come si allena – ha continuato – il suo desiderio di rimanere sempre su livelli alti. Luis è diventato meritatamente un top player. Vuole aiutare la Lazio a raggiungere il sogno scudetto e poi godersi la Champions».

LE DIFFICOLTÀ DI JONY – «Non è dovuto soltanto al modulo, ma anche al nuovo campionato e a un club più esigente: adesso si trova bene, ma la scorsa estate è stata difficile per lui. Col tempo è migliorato e grazie ai minuti in campo è diventato più tranquillo. Se continua a guadagnare sicurezza dimostrerà di essere un grande giocatore».

LUIS SUAREZ – «In realtà parliamo di molti altri giocatori con Tare, che ha una grande capacità di prendere talenti quando ancora non sono famosi. Non solo Suarez, controlla anche altre situazioni che sono rimaste segrete. Come attaccante, lui può arrivare al top. È esplosivo, riesce a trovare spazi per segnare anche se non esistono, in più è molto ambizioso. È positivo che venga associato a grandi club, ma è di proprietà del Watford ed è troppo presto per parlarne».

ALLENAMENTI – «Nel rispetto dei protocolli di sicurezza, il calcio deve essere trattato come tutti gli altri sport».