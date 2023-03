L’Ag. di Casale: «Diventerà anche una colonna della nostra nazionale». Ecco cosa ha detto l’agente del giocatore capitolino

Nell’intervista rilasciata ai microfoni di Tuttomercatoweb.com l’agente del difensore della Lazio, Nicolò Casale, ha parlato del giocatore. Ecco cosa ha detto:

PAROLE– «Nicolò Casale sarà il difensore più forte dei prossimi 10 anni in Italia. Diventerà anche una colonna della nostra nazionale. E’ un giocatore fantastico che ha ancora degli ampi margini di miglioramento. Per qualità può diventare un big. Come Parisi nel suo ruolo»