Agente Cragno: «C’erano delle big su di lui ma il progetto Monza è ambizioso»

Graziano Battistini, agente tra gli altri di Alessio Cragno, ha parlato del passaggio del portiere al Monza

Graziano Battistini, agente tra gli altri di Alessio Cragno, ha parlato del passaggio del portiere al Monza.

MONZA – «Parliamo di un club con una proprietà ambiziosa. In Serie A non sarà facile, spero che tutti siano all’altezza. La titolarità di Cragno verrà decisa dall’allenatore, non parlo di queste cose. Dico che il Monza ha voglia di fare le cose fatte per bene. Alessio farà di tutto per dimostrare di essere all’altezza».

PERCHE NO BIG – «Nel mercato ci sono incastri strani, tutto è opinabile, poi è arrivata un’offerta di un club ambizioso che aveva l’approvazione di Cragno. Non so perché non sia arrivata una big ma il Monza è una società ambiziosa».

SONDAGGIO FIORENTINA – «Sì, non solo quella. Ma poi ripeto e ribadisco, il Monza è stato più concreto e convincente di tutte le altre».