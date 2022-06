Agente Caravello: «Romagnoli? Presto ci sarà la svolta. Su Milinkovic...»

Danilo Caravello, agente di mercato, ha parlato a Radiosei del calciomercato della Lazio. Le sue dichiarazioni

Danilo Caravello, agente di mercato, ha parlato così a Radiosei.

MERCATO – «Le idee della Lazio in questo mercato sono più che chiare, lo dimostra il fatto che i nomi sono sempre gli stessi. Questo certifica anche il coinvolgimento di Sarri che sta muovendo un po’ le fila delle strategie della Lazio. E’ arrivato Marcos Antonio, si tratta il prezzo giusto con l’Atalanta per Carnesecchi per tutelarsi dopo l’infortunio. La questione Romagnoli è alla svolta, credo che dopo il mese di giugno ci sarà la formalizzazione dell’accordo. Noto con piacere che il filo conduttore del mercato biancoceleste sia una linea verde che determinerà un futuro di ricambi».

MILINKOVIC – «Il prezzo di Milinkovic è molto alto, per questo le possibilità di cessioni si riducono a 2-3 squadre. La speranza è quella di mantenerlo, ma occhio a non finire nell’equivoco di arrivare ad una situazione di svalutazione con la scadenza del contratto che si avvicina. Se dovesse restare devi avere la certezza che possa farlo con massima motivazione. Da quello che ho capito è più Luis Alberto il candidato all’uscita. Credo che lo spagnolo anche in questa estate possa spingere per tornare in patria».