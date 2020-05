Calciomercato Lazio, Adryelson nome caldo per la difesa

Il rinforzo per la difesa della Lazio potrebbe arrivare dal Brasile: piace Adryelson dello Sport Recife. Vale circa €10mln

Con la possibile Champions League da giocare il prossimo anno, la Lazio ha bisogno di rinforzare la rosa per essere competitiva in tutti i fronti.

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, pare che Tare stia pensando ad Adryelson per consolidare il pacchetto difensivo. Il brasiliano è attualmente dello Sport Recife, ma lui stesso ha aperto ad un possibile trasferimento: «Si parla molto del mio futuro, lascio fare ai miei agenti». Già lo scorso anno i biancocelesti avevano sondato il terreno, venendo a conoscenza della valutazione di circa €10mln. Sul difensore ci sono anche Gremio, Internacional ed Athletico Paranaense. Bisogna muoversi per battere la concorrenza ed accaparrarsi il talento verdeoro.