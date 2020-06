Calciomercato, Adryelson: «Ammiro la Lazio! Giocarci sarebbe un onore»

Adryelson, difensore dello Sport Recife, classe 1998, è uno dei nomi accostati alla Lazio per il prossimo calciomercato

la Lazio segue il difensore dello Sport Recife, Adryelson. Il ragazzo – raggiunto dai microfoni del Corriere dello Sport – ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato dell’interesse della società biancoceleste e del suo futuro. Ecco le sue parole:

«La Lazio è una società grandissima, italiana e mondiale. Conosco la sua storia e la ammiro molto. Si parla molto dell’interesse di diversi club, lascio che se ne occupino i miei dirigenti. Ma naturalmente penso che per ogni giocatore sarebbe un onore giocare nella Lazio ed è lo stesso per me».

«Il migliore difensore italiano? Il mio idolo era Cannavaro. Cerco di stare lontano da queste speculazioni. Mi piace lavorare, allenarmi e fare del mio meglio nello Sport perché so che questo è il modo migliore per diventare un giocatore di punta. Il futuro, come ho detto, lo lascio nelle mani dei miei agenti. Sanno cosa è meglio per me e per i miei obiettivi da giocatore. Il mio modo di difendere? Sono un giocatore veloce e dotato di grande spinta. In campo metto sempre tutta l’anima per aiutare la squadra».