Lazio Roma, Panatta assicura: «Tifo i giallorossi? Sì, ma in maniera moderata. Vi spiego»

Lazio-Roma, Adriano Panatta, ex tennista e tifoso della Roma, parla della stracittadina in arrivo nel prossimo fine settimana

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Adriano Panatta ha parlato così in vista del derby del 12 novembre tra Lazio e Roma:

«Sono moderato, la Roma non ha mai condizionato più di tanto il mio umore, anche se ho goduto parecchio negli anni d’oro, quelli di Liedholm. Diciamo così: non salterò mai in aria dopo un gol o aspetterò un derby per una settimana. Tifoso sì, ma british!».