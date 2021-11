Palozzi: «Il comunicato del Marsiglia contro i laziali è una vergogna»

Adriano Palozzi, consigliere regionale nel Lazio, ha espresso la sua dura opinione sul divieto per i tifosi della Lazio di andare a Marsiglia

Adriano Palozzi, consigliere regionale nel Lazio, ha espresso una dura considerazione sul provvedimento del governo francese di vietare la trasferta ai tifosi della Lazio per la gara di domani sera in Europa League contro il Marsiglia. Le sue parole alla trasmissione gli Inascoltabili:

«E’ una vergogna mi viene da dire solo questo, è una cosa che non sta né il cielo né in terra ed offende una nazione intera. Un conto è vietare una trasferta per motivi di sicurezza, ma addirittura un Ministro che ritiene sgradita una tifoseria perché qualche cretino in curva inneggia a cori fascisti mi sembra una vergogna. Mi sono chiesto perché il nostro Ministro non abbia risposto, perché c’è una nazione che a livello diplomatico dovrebbe farsi sentire, tra due settimane verranno i turchi ed è come se dicessimo “non vengono perché sono pericolosi”. Non credo che questo sia il superamento del razzismo o fascismo, loro predicano bene facendo la stessa cosa che dicono di combattere».