ADO Den Haag, Bobby Adekanye sigla la sua prima rete

Primo gol per Bobby Adekanye con la maglia dell’ADO Den Haag, nella gara contro il PSV Eindhoven

Dopo l’avventura non proprio felice col Cadice, Adekanye sta cercando il riscatto all’ADO Den Haag. Il club dell’Eredivisie in cui si è trasferito con la formula del prestito secco, per farsi le ossa e crescere, prima di tornare alla Lazio.

Per il giovane attaccante è oggi arrivata anche la prima esultanza con la nuova maglia: al 27′ è proprio lui a sbloccare il risultato nella gara contro il PSV Eindhoven.