Adekanye e Raul Moro: la Lazio cerca il suo nuovo Keita

Adekanye e Raul Moro, i due baby scelti dalla Lazio per trovare il nuovo Keita

Il nuovo Keita. Di questo è alla ricerca la Lazio e i suoi due acquisti sono mirati proprio a raggiungere l’obiettivo. Hobby Adekanye e Raul Moro sono stati presi in estate: il primo ha iniziato nel Barcellona (per poi passare alle giovanili del Liverpool) così come il secondo.

Come riporta Gazzetta.it i due giovani si sono ben mostrati nel test amichevole che si è svolto ieri tra la Lazio e la Primavera. Due giocatori insomma da far crescere e maturare che possano poi diventare un patrimonio per la Lazio così come lo è stato Keita.