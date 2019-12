Adekanye, l’invito alla squadra e lo scherzo finale: l’episodio

Bobby Adekanye preso in giro dai propri compagni durante un invito a cena

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Bobby Adekanye sarebbe stato protagonista di un episodio accaduto durante la settimana che conduceva a Lazio-Juve. L’ex Liverpool, durante un allenamento, è stato protagonista di un duro confronto con Caicedo ma, resosi conto di aver esagerato, il giovane olandese ha chiesto scusa e deciso di invitare tutta la squadra a cena fuori.

L’EPISODIO – Tutti a cena da Assunta Madre a Campo di Fiori per scusarsi come si deve. Al momento di chiedere il conto però, ecco che i veterani organizzano una simpatica gag chiedendo al cameriere di gonfiare l’importo da pagare per il classe ’99. Una volta vista la somma, di ben 40mila euro, l’olandese sbarra gli occhi, controlla la cifra più volte e incredulo la mostra a Jorge Silva. Seguono attimi in cui Adekanye non sa che fare, fino al punto in cui una voce urla: «It’s a joke, Bobby! È uno scherzo», per poi far finta di rianimarlo con un massaggio cardiaco tra le risate generali della comitiva.