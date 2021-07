La carica di Adekanye: «Punta gli occhi sull’obiettivo» FOTO

E’ tornato alla Lazio dopo un anno in prestito ed è stato subito reintegrato nel gruppo dal nuovo Mister Maurizio Sarri, che ne sta saggiando le qualità nel ritiro di Auronzo di Cadore. Stiamo parlando di Bobby Adekanye, che ha voluto mostrare tutta la sua carica sui social.

«Punta gli occhi sull’obiettivo» ha scritto l’attaccante olandese sul proprio profilo Twitter, dove ha mostrato una foto mentre rincorre il pallone durante l’amichevole di ieri di pomeriggio.

Keep your 👀 on the ⚽@OfficialSSLazio pic.twitter.com/ALo16wNycX

— Bobby Adekanye (@adebob11) July 21, 2021