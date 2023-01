Addio Vialli, Schillaci: «Vi racconto un aneddoto di Italia 90»

Addio Vialli, Schillaci nel ricordare l’ex attaccante della Nazionale rivela un aneddoto che riguarda Italia 90 e le notti magiche

Ai microfoni di Palermo Today ha parlato Schillaci, il quale alla luce della scomparsa di Vialli racconta un aneddoto che riguarda l’ex attaccante di Sampdoria e Juventus.

LE PAROLE – «Impossibile quell’assist di Gianluca Vialli. Quel cross perfetto contro l’Austria ha aperto la strada alle Notti Magiche. Il mio primo gol fu tutto merito suo. E non posso far altro che ringraziarlo per avermi dato la possibilità di segnare quella rete che ha cambiato la mia carriera e la storia del mondiale.»

«Ma tra noi non ci fu mai nessun dualismo. Eravamo un gruppo forte e affiatato. Vialli è stato un guerriero sia in campo che fuori, ma anche una persona perbene e di cultura. Avevamo capito che stava molto male, purtroppo queste malattie non guardano in faccia nessuno, ma appresa la notizia oggi mi è dispiaciuto molto. Perdo una persona che per me è stata importante».