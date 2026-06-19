Lutto nel mondo del calcio: addio a Igor Protti, ex bomber della Lazio

L’ex bomber della Lazio, Igor Protti, si è spento questa notte all’età di 58 anni dopo una lunga malattia. Ha scritto pagine importanti di storia calcistica

Il calcio italiano piange la morta di un’icona del calcio nostrano. Si tratta di Igor Protti, spentosi questa notte all’età di 58 anni a causa di un bruttissimo male, un tumore al colon. Bomber apprezzato e simbolo del calcio che fu, ha segnato un’epoca lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di tantissimi appassionati. A comunicare la triste notizia è stata la famiglia in un lungo messaggio su Instagram:

«Con immenso dolore la famiglia comunica che Igor stanotte ci ha lasciati. Ha voluto lasciarvi questo saluto che come da sue volontà condividiamo: ‘Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Difficile provare parole che possano spiegarlo, l’unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato per l’affetto e l’amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato. Sperando che sia un arrivederci e non un addio’. Per chi volesse porgere l’ultimo saluto dalle 15 di oggi si troverà presso la stanza del commiato Frongillo al cimitero di Cecina, Via della Rimembranza».

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Il ricordo di Igor Protti e la parentesi alla Lazio

Il nome di Igor Protti resterà per sempre legato a pagine memorabili della Serie A, comprese quelle scritte con la maglia della Lazio. Arrivato a Roma nella stagione 1996/1997 dopo aver vinto il titolo di capocannoniere, l’attaccante si mise subito a disposizione del club biancoceleste guidato da Dino Zoff. Nella Capitale, l’ex attaccante formò una coppia di reparto iconica insieme a Giuseppe Signori, collezionando gol importanti e conquistando l’affetto eterno della tifoseria laziale grazie alla sua straordinaria dedizione e alla sua signorilità dentro e fuori dal campo.

La straordinaria carriera di Protti, lo zar del gol

La carriera di Igor Protti è un capolavoro di gol e record difficilmente eguagliabili. Insieme a Dario Hübner, detiene il primato storico di essere stato capace di vincere la classifica dei marcatori in Serie A (con il Bari), in Serie B e in Serie C1 (con il Livorno, squadra di cui è diventato una divinità calcistica). Dagli esordi con il Rimini fino alle notti magiche in massima serie, lo “Zar” ha dimostrato che con il lavoro e l’umiltà si possono scalare le vette più alte del calcio italiano.