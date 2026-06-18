Avances di mercato per Lazzari! Il Sassuolo lo ha messo sotto la lente d’ingrandimento

Manuel Lazzari corteggiato sul mercato! E’ il Sassuolo ad aver messo nel mirino il giocatore della Lazio

Il calciomercato estivo del 2026 entra ufficialmente nel vivo con un intreccio di mercato sorprendente tra la Capitale e l’Emilia. Le strategie delle società iniziano a delinearsi con precisione, muovendosi tra la necessità di sfoltire le rose e quella di inserire elementi d’esperienza capaci di fare la differenza fin da subito. In questo scenario, i riflettori si accendono improvvisamente su una delle corsie esterne più calde della Serie A, dove un addio annunciato potrebbe trasformarsi nella grande occasione della stagione per un club a caccia di riscatto.

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L’epilogo dell’avventura alla Lazio e la necessità di cambiare aria

Il futuro nella Capitale per il cursore di fascia destra appare ormai segnato da tempo. Finito progressivamente ai margini del progetto tecnico già sotto la precedente gestione dell’ex allenatore biancoceleste Maurizio Sarri, l’esterno Manuel Lazzari ha visto ridursi drasticamente il proprio minutaggio sul terreno di gioco. Con le gerarchie ormai consolidate e la volontà della società di inaugurare un profondo rinnovamento, la cessione nella sessione estiva del 2026 è diventata la soluzione più logica per tutti. L’opportunità di cambiare maglia permetterebbe al calciatore di ritrovare la centralità perduta e nuovi stimoli professionali.

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Il forte inserimento del Sassuolo e la virata strategica sul mercato

L’occasione di mercato è stata colta al volo dalla dirigenza neroverde, decisa a muoversi con decisione per blindare la corsia di destra. Come rivelato nell’edizione odierna de Il Messaggero, il Sassuolo è tornato a pensare molto seriamente al profilo dell’esperto difensore. La virata degli emiliani è diventata una priorità assoluta a causa dell’impossibilità di raggiungere l’obiettivo primario del club, identificato inizialmente nel giovane profilo di Favasulli. Davanti alle complicazioni sorte per il talento, i vertici societari hanno preferito puntare sull’usato sicuro.

Esperienza e spinta per il nuovo scacchiere emiliano

L’eventuale sbarco del terzino in Emilia garantirebbe un immediato salto di qualità tattico. Il Sassuolo si assicurerebbe un calciatore integro, reduce comunque da un tot di presenze nell’ultima stagione e dotato di quella velocità palla al piede ideale per la filosofia di gioco del club. I contatti tra le parti sono destinati a intensificarsi nei prossimi giorni per trovare l’intesa definitiva sulle cifre del cartellino. La Lazio non si opporrà alla cessione e la sensazione è che l’affare possa sbloccarsi rapidamente, regalando al campionato uno dei primi colpi della nuova stagione sportiva.