C’è l’accordo totale tra Asp e la Lazio! Resta da perferzionare l’intesa col Bayern

La Lazio ha raggiunto un accordo totale con Asp, resta da perfezionare l’intesa con il Bayern Monaco. I dettagli

Il calciomercato della Lazio si accende improvvisamente con una vera e propria bomba di mercato che sta facendo sognare i tifosi biancoceleste. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà sul suo profilo X, il club capitolino ha ormai raggiunto l’accordo totale su ogni fronte. Restano da limare gli ultimi dettagli, ma la strada intrapresa sembra essere ormai quella definitiva.

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Calciomercato Lazio: intesa totale con il giocatore

Il club di Claudio Lotito ha accelerato in modo decisivo nelle ultime ore. L’accordo contrattuale è stato blindato in tutti i suoi aspetti economici e di durata, superando la concorrenza e dimostrando la forte volontà della società di regalare al tecnico un innesto di caratura internazionale.

Trattativa Lazio: adesso si bussa alla porta del Bayern Monaco

Risolto il fronte legato all’ingaggio, la palla passa ora alla diplomazia tra i club. Per completare l’operazione della Lazio, adesso è necessario perfezionare i discorsi direttamente con il Bayern Monaco. La società bavarese è bottega cara, ma la base d’intesa già solida con il giocatore rappresenta una corsia preferenziale per sbloccare la trattativa in tempi brevi. In più i biancocelesti non vorrebbero inserire una percentuale alta in caso di rivendita come insegna il caso Gila.

I prossimi passi del mercato della Lazio per la fumata bianca

Le prossime ore saranno cruciali per definire i bonus e le modalità di pagamento tra la Lazio e il colosso tedesco. I tifosi aspettano con il fiato sospeso: se i dialoghi con il Bayern Monaco procederanno senza intoppi, il colpo dell’estate biancoceleste potrebbe diventare realtà già nei prossimi giorni.