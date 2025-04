Addio Papa Francesco, Gravina: «Il calcio italiano si unisce al cordoglio per la morte del santo padre»

Condividi via email

Addio papa Francesco, il presidente della Lega nel nome del calcio italiano si stringe nel cordoglio per la morte del santo padre

Il mondo si è svegliato questa mattina con la tragica notizia della morte di Papa Francesco, il quale è venuto a mancare ad 89 anni. Ad unirsi al cordoglio per la scomparsa del santo padre argentino, c’è anche la Lega di serie A che rinvia infatti le sfide di oggi tra cui quella della Lazio a Genoa.

Gravina interviene con un comunicato ufficiale a nome della Lega con queste toccanti parole a riguardo. Ecco cos ha detto

PAROLE – Il calcio italiano partecipa commosso al dolore di centinaia di milioni di persone per la dolorosa scomparsa di Sua Santità Papa Francesco – le parole del presidente della FIGC Gabriele Gravina -. Grande esempio di carità cristiana e di dignità nella sofferenza, si è mostrato sempre attento al mondo dello sport e al calcio in particolare, di cui era appassionato. La sua vicinanza umana, oltre che spirituale, ai malati, ai poveri e ai perseguitati di tutto il pianeta è stata la sua testimonianza più profonda, un faro che illuminerà le generazioni a venire. Resterà per sempre nei nostri cuori di fedeli e di amanti del gioco del calcio