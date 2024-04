Addio Luis Alberto Lazio, i tifosi: «Lo rimpiangeremo per 10 anni» – GALLERY

Luis Alberto, dopo il 4-1 alla Salernitana, ha annunciato il clamoroso addio alla Lazio, che avverrà al termine di questa ultima stagione con indosso la maglia biancoceleste.

Alla gente felice per l’addio di Luis Alberto, dico solo una cosa. Come per Milinkovic, ve ne accorgerete solo quando non ci sarà più di quello che abbiamo avuto e del vuoto che lascerà.

Perchè noi non abbiamo una società in grado di ritrovare giocatori di questa portata.

