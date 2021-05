Addio Inzaghi, parla il figlio del tecnico. Lo sfogo di Tommaso

Inzaghi lascia la Lazio, i tifosi si dividono. Il figlio del tecnico, Tommaso, prende le difese del padre sui social

Uno scarno comunicato in cui la Lazio non ne fa nemmeno il nome: così Inzaghi lascia i biancocelesti quando sembrava ci fossero i presupposti per continuare. I tifosi si dividono tra delusione e rabbia, c’è chi si sente illuso e tradito, chi invece comprende la scelta del tecnico di andare all’Inter.

Intanto una voce a difesa del tecnico c’è, ed è quella del figlio primogenito Tommaso. Le sue parole in un’Instagram Story.