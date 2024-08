Addio Eriksson, la commozione di Marcolin: «Per noi è stato come un padre»

Addio Eriksson, l’ex calciatore si esprime con belle parole nei confronti dell’ex tecnico svedese scomparso nelle scorse ore

A pochi minuti dalla supersfida contro il Milan, ai microfoni di Dazn ha parlato Marcolin il quale si esprime con un bel e doveroso pensiero nei confronti di Eriksson storico allenatore della Lazio, scomparso nelle ultime ore a causa di un cancro al pancreas

ERIKSSON – E’ stato un grande uomo, un grande padre per tutti noi, lo ammiravamo perché aveva una sincerità, non era un allenatore era uno di noi. Una grande perdita, va ricordato per tutto quel che ha dato nel mondo del calcio sia fuori che nel campo. Nella fase offensiva lasciava ai giocatori grandi fantasie e questo ha fatto di lui un grande allenatore