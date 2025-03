Addio Bruno Pizzul, il toccante messaggio di Infantino

Condividi via email

Addio Bruno Pizzul, il presidente della Fifa rende noto un toccante messaggio nei confronti del giornalista scomparso ieri a 86 anni

Ieri il mondo del calcio si è svegliato con una notizia tremenda, visto che ad 86 anni è venuto a mancare il giornalista ma in particolare amato cronista sportivo Bruno Pizzul. Ad unirsi ai numerosi e doverosi messaggi di cordoglio, ci pensa il presidente Fifa Infantino, il quale si espone con queste parole su Instagram.

PAROLE – L’Italia alla Coppa del mondo Fifa eri tu. Era la tua voce. Era il tuo racconto. Era il tono che si alzava quando Totò Schillaci rendeva le notti di Italia ’90 sempre più magiche. Grazie per avermi fatto battere forte il cuore, Bruno Pizzul. A me come a milioni di italiani