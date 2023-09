Adani: «Terreno di gioco della Macedonia non dei migliori, ma per l'Italia...»

Adani, l’opinionista ed ex calciatore nel pre gara della sfida dell’Italia contro la Macedonia ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Rai

Ai microfoni della Rai ha parlato Daniele Adani, il quale nel pre gara della sfida tra Macedonia e Italia rilascia queste parole

PAROLE – Zaccagni è giocatore di ruolo, l’intesa con Immobile che abbiamo visto alla Lazio speriamo ci sia anche stasera. La nostra è una squadra molto molto forte che deve fare la partita. Il terreno di gioco non è nelle migliori condizioni e non favorisce chi deve fare la partita, il campo non è regolare ma noi non dobbiamo pensarci e fare la partita sempre, senza alibi