Adani su Juve-Lazio: «Vittoria d’applausi per i bianconeri e i tifosi non erano abituati» 

Adani, l’opinionista ha espresso ai microfoni della Bobo Tv il suo parere sulla vittoria della Juventus contro la Lazio

PAROLE – La vittoria contro la Lazio ha una matrice molto chiara con un’attitudine e un atteggiamento giusti. Questo è quel che voglio vedere. Come lo fa lo metto in secondo piano se c’è cattiveria. Rispettando lo spirito e la grandezza della maglia sono arrivati gli applausi che a Torino non sapevano più come erano. Applausi che sono meritati per come è arrivata la vittoria