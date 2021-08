Adani: «Sarri una garanzia ma la Lazio deve lavorare»

Adani ha spiegato come secondo il suo pensiero la Lazio sia una squadra molto forte ma a Sarri va dato il giusto tempo per lavorare

Lele Adani, intervenuto alla Bobo Tv, ha analizzato la prima Lazio di Maurizio Sarri:

«Questa squadra è già dentro lo spirito e l’idea di Sarri. I giocatori sono nel posto giusto e vogliono giocare in un determinato modo. Pedro e Felipe Anderson sono perfetti per giocare lì. Entrambi possono usare entrambi i piedi, sono veloci, assistono, crossano e calciano in porta. La squadra è fatta per andare dentro agli automatismi del mister. Ci saranno da capire le rotazioni e il lavoro sulla linea. Alla Juve non lo ha potuto fare ma nella Capitale lo farà. Ci sarà tanto da lavorare e Sarri è una garanzia se ha le condizioni della società. E alla Lazio le avrà tutte. Nei titolari la squadra è molto forte».