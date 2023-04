Adani: «La Lazio non dovrebbe sostituire Luis Alberto ma aggiungerne un altro». Le parole dell’opinionista

Lele Adani parla così di Luis Alberto, centrocampista della Lazio, alla BOBO TV.

Le sue parole: «C’è una cosa da sottolineare, uno dei migliori in questo momento è Luis Alberto. E’ sempre stato un giocatore che doveva partire e non integrarsi, secondo me si separeranno, la vedo così, sbaglierò io. Forse nella Coppa dei Campioni potranno rivedere un po’ di cose, però il punto non è quello. Il punto è quello che hanno creato insieme, partendo da due poli opposti. Le prestazioni alla fine parlano ragazzi».

E ancora: «La Lazio è a 61 punti a 8 giornate dalla fine si è fatta bastare ¾ del campionato per avere 10 punti sull’Inter che è quinta, una roba che non ha senso. Allora vi chiedo, chiaro che l’analisi va su Luis Alberto, un numero 10, un giocatore un po’ anarchico che si è adeguato. Sarri l’ha tenuto fuori spesso. Ma la chiave qui è, se tu vai in Champions non è che tu devi sostituire Luis Alberto con un altro, devi aggiungerne uno o no?».