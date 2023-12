Adani: «La Lazio avrebbe dovuto fare di più col Cagliari. Provedel ha salvato la vittoria». Le parole del commentatore sportivo

A fare il punto della situazione sulla gara tra Lazio e Cagliari è stato ai microfoni della Rai l’ex difensore e commentatore sportivo Daniele Adani.

PAROLE– «La Lazio avrebbe dovuto fare di più, in campionato sta vivendo una situazione totalmente opposta a quanto visto in Champions League. Sicuramente la squadra di Sarri ha dei problemi, alla fine Provedel ha salvato la vittoria. Il Cagliari di Ranieri ha inserito più attaccanti e ha spinto molto fino a creare i presupposti per pareggiare ».