Adani, consiglio di mercato a Lotito e Tare

Daniele Adani ha evidenziato come un calciatore del Getafe sarebbe perfetto per lo scacchiere tattico di Inzaghi alla Lazio.

Ai microfoni di SkySport Daniele Adani nel commentare l’andamento di Inter-Getafe di Europa League ha dato un “consiglio” di mercato a Igli Tare.

Il Getafe è squadra solida ma in avanti non ha molta qualità se escludiamo Cucurella e Maksimovic. Quest’ultimo lo vedrei davvero molto bene nella Lazio di Inzaghi, è perfetto per i meccanismi di Simone, e poi giocava nell’under 21 della Serbia con Milinkovic Savic.