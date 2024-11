Adani: «Castellanos è il simbolo di una Lazio che gioca a calcio, ma anche la rappresentazione del centravanti moderno»

Le parole di Lele Adani sulla Lazio di Baroni e su alcuni suoi interpreti. Ecco cosa ha detto

Nell’ultima puntata di Viva el Futbol, si è parlato di Lazio e del Taty Castellanos. Di seguito le parole dei Adani sul biancoceleste.

PAROLE– «Castellanos è il simbolo di una Lazio che gioca a calcio, ma anche la rappresentazione del centravanti moderno. Ha le caratteristiche giuste, gioca a calcio ma non per questo non fa gol. La Lazio è stata costruita in maniera intelligente ed è allenata anche meglio.Trova il motore e il battito nel centravanti. Quando deve segnare, segna. Quando deve legare il gioco, lo fa. Quando deve risolvere, da tipico argentino, la risolve. Non toglie mai l’aggiunta al gioco per l’egoismo. Infatti il risultato è che la Lazio gioca bene e fa tanti gol. Castellanos per me è il capitano calcistico di questo nuovo flusso che sta vivendo la Lazio di un grande Marco Baroni »