Adani dopo l’addio alla BOBO TV: la sua storia sui social sembra proprio un commento alla separazione

Nella giornata di ieri Vieri ha annunciato la separazione dalla Bobo Tv di Cassano, Ventola e Adani.

Proprio quest’ultimo ha postato una storia sui social in cui riprende un breve estratto Gomorra in cui Ciro Di Marzio dice: «Il terremoto è il volere di dio, fa bene alla terra. Come quando uno sta male e si sfoga. Perciò il terremoto è una cosa buona».