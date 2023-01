Marusic a Lazio Style Channel: «Ho contenuto bene Leao, ecco dove dobbiamo migliorare»

Adam Marusic, terzino della Lazio, ha analizzato nel post-partita la sfida vinta contro il Milan: le sue dichiarazioni

Intervistato da Lazio Style Channel, Adam Marusic ha parlato così dopo Lazio-Milan:

«Il gol arriverà, l’importante era vincere la partita. Dal primo minuto abbiamo giocato con determinazione, dobbiamo lavorare come abbiamo fatto adesso. Il mister mi ha messo sulla fascia di destra contro Leao, uno dei migliori del nostro campionato. Sono contento di averlo tenuto e aver giocato bene. Alla fine eravamo tutti contenti perché abbiamo giocato un bel calcio, spero che continueremo a dimostrare il nostro valore. Quest’anno abbiamo fatto bene contro le grandi, dobbiamo migliorare con quelle di fascia più bassa in modo tale da rimanere nelle posizioni alte della classifica. Quando era il momento di spingere e vedevo lo spazio sono andato avanti, Leao è rimasto spesso alto. Dico sempre che si può fare meglio. Siamo in alto e dobbiamo rimanerci».