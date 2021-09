AD TIm Gubitosi: «Streaming nuovo standard. E Dazn...»

L’AD della Tim Gubitosi ha fatto chiarezza sulle problematiche legate allo streaming in queste prime giornate di Serie A

rilasciate a margine del Festival della Città:

«Come tutte le rivoluzioni tecnologiche, ci sono dei momenti di assestamento. Comunque stiamo quindi vedendo che Dazn sta rapidamente recuperando. Penso che il processo che si è avviato sia irreversibile, non so quanto tempo ci vorrà, il calcio e gli altri sport si vedranno in streaming. Lo streaming è diventato il nuovo standard, come in tutti gli altri paesi avanzati del mondo. C’è sempre un momento di assestamento in tutti i cambiamenti tecnologici».