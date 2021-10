L’amministratore delegato di Adidas, Kasper Rørsted, ha parlato del tema Super League. Ecco tutte le sue parole

L’amministratore delegato di Adidas, Kasper Rørsted, ha parlato del tema Super League. Le sue dichiarazioni in merito al progetto sostenuto in particolare da Juventus, Real Madrid e Barcellona:

SUPER LEAGUE – «Finanziariamente la Super League sarebbe stata veramente molto attraente per noi. A lungo termine, comunque, crediamo che l’amore per lo sport fin dall’infanzia nasca dalla sua accessibilità, ed è qualcosa di tangibile. È importante per noi che i bambini possano andare allo stadio a vedere le loro stelle preferite, non spesso, ma sempre ora e più avanti. Le competizioni non possono essere eventi elitari da guardare solamente in tv».