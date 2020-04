Lazio, Acuna rivela: «Avevo firmato con i biancocelesti ma poi ci fu Calciopoli….»

Lazio, Jorge Acuna ha rilevato un interessante retroscena di mercato risalente al 2006 anno in cui esplose il caso calciopoli

Il calciomercato ha dietro di se tantissimi retroscena che spesso vengono a galla molti anni dopo. Questo è quello che è successo nel caso Jorge Acuna che nel 2006 fu ad un passo dalla Lazio. Ecco le sue parole rilasciate a 24 Horas Deportes.

«Avevo firmato un precontratto con la Lazio, sarei andato in Serie A, un campionato adatto alle mie caratteristiche. Poi però i biancocelesti furono tirati in ballo e rischiarono la retrocessione. Non volevo andare in Italia e giocare per la promozione. Così andai in Inghilterra. E sapete cosa successe? La settimana dopo andò in Serie B soltanto la Juventus».