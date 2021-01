Acquafresca: «Ballardini mi voleva alla Lazio con lui»

Robert Acquafresca ha raccontato del suo rapporto con Ballardini, rivelando un retroscena di mercato ai tempi della Lazio

Robert Acquafresca – sulle frequenze di TMW Radio – è tornato a parlare del suo periodo da calciatore e del suo rapporto con i vari tecnici, soffermandosi in particolare su Ballardini e rivelando un retroscena di mercato:

«È l’allenatore che mi ha lasciato di più, con lui abbiamo centrato una salvezza incredibile a Cagliari. Genova è la sua isola felice, e non è facile perché con un presidente vulcanico come Preziosi devi essere bravo. Ho visto la partita col Cagliari, e dopo il vantaggio, per cui ci vuole bravura, il Genoa ha fatto poco: nel 90% delle partite il gol lo prendi, loro no. Va pure a momenti.

Ho un grande rapporto con il mister, mi voleva alla Lazio quando c’era lui, e fa specie che non possa mai iniziare una stagione con calma. Nel calcio poi quando ti attaccano certe etichette è dura togliersele…».