Acerbi: «Abbiamo l’obbligo e il dovere di provarci» FOTO

Alla vigilia di Bayern Monaco Lazio, il difensore biancoceleste Francesco Acerbi ha suonato la carica sui social

Una partita fondamentale, anche se l’esito per la qualificazione sembra ormai già scritto. La Lazio domani sera se la vedrà contro il Bayern Monaco per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, dopo aver perso all’andata per 4-1. Nonostante il risultato proibitivo, questa rimane una gara prestigiosa per la Prima Squadra della Capitale, che se la vedrà di nuovo con i campioni del Mondo.

Per questo, con un post sui social, Francesco Acerbi ha voluto suonare la carica per questa grande partita. «Abbiamo l’obbligo e il dovere di provarci» ha scritto il difensore biancoceleste sul proprio profilo Twitter ufficiale, dove ha mostrato una foto del giro di campo all’Allianz Arena.