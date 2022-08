Acerbi sarà il vice de Vrij: domani l’ufficialità del passaggio all’Inter. Le ultime

Domani sarà il giorno del passaggio di Francesco Acerbi all’Inter: il centrale riabbraccerà Inzaghi, de Vrij e Correa

La corsa a tre è giunta al rettilineo finale, abbiamo un vincitore: Francesco Acerbi è pronto a spuntarla su Chalobah e Akanji per il ruolo di vice De Vrij al posto di Ranocchia. Come riferisce Il Corriere dello Sport, l’Inter è pronta a chiudere nella giornata di domani l’operazione in prestito con la Lazio per il passaggio del difensore.

L’operazione era già stata messa in piedi nei giorni scorsi (mancano da perfezionare solo alcuni dettagli), così da garantirsi una sorta di “rete di sicurezza” davanti all’impossibilità di raggiungere uno dei due obiettivi principali. L’Inter ha ottenuto che il centrale sbarchi alla Pinetina in prestito gratuito. Decisiva in questo senso la disponibilità del diretto interessato a rinunciare alle mensilità di luglio e agosto. Lotito avrebbe voluto che se le accollasse l’Inter, sotto forma dell’onere per il prestito. Ma, davanti alle resistenze nerazzurre, ci ha pensato Acerbi a sbloccare la situazione.