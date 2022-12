Acerbi, parla l’agente «Riscatto dell’Inter? Situazione complicata»

Federico Pastorello, agente di Francesco Acerbi, ha parlato del possibile riscatto del difensore da parte dell’Inter

Intervistato da TMW, Federico Pastorello, agente di Acerbi, ha parlato così della situazione contrattuale del difensore, ora all’Inter in prestito con diritto di riscatto dalla Lazio:

«Nel contratto di Acerbi c’è un diritto di riscatto che è stato fissato fondamentalmente senza essere trattato. Per questo abbiamo avuto qualche discussione con Lotito, perché a mio avviso sarebbe stato meglio mettere un diritto di riscatto più consono non al valore del giocatore, perché se Acerbi avesse 25 anni varrebbe 50 milioni oggi. Essendo alla soglia dei 35 anni, è difficile pensare che l’Inter, considerando anche la situazione societaria che vive ormai da anni, possa investire 4 milioni per riscattarlo. Mi aspetto che il buonsenso avrà la meglio. Consideriamo che Romagnoli sta facendo molto bene e le caratteristiche di Acerbi si sposano meno bene con la filosofia di Sarri. Dall’altro lato Francesco si sta mettendo in luce all’Inter e si trova molto bene con Inzaghi ed è molto ben integrato nello spogliatoio. Con tutte queste premesse credo che alla fine dell’anno dovremo sederci per trovare la quadratura del cerchio. Troveremo una soluzione qualora l’Inter volesse riscattare il difensore».