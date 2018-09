Francesco Acerbi, difensore biancoceleste che ha conquistato il pubblico dell’Olimpico a suon di prestazioni, non è stato convocato in Nazionale

Una convocazione strameritata. Francesco Acerbi è stato ignorato da Roberto Mancini per quanto riguarda la chiamata in Nazionale. Il popolo laziale non ci sta e ha tutte le ragioni del caso. Il difensore milanese è stato finora protagonista di un inizio di campionato strepitoso, con prestazioni di altissimo livello. Il creatore di video amatoriali riguardanti la Lazio, Gielle, ha prodotto recentemente un video degli interventi di maggior importanza effettuati da Acerbi postandolo su Instagram e taggando il tecnico della Nazionale maggiore; ovviamente i commenti dei supporters laziali non si sono fatti attendere. «Mancini ma come hai fatto a non convocarlo?», «La Lazio dovrebbe postare questo video e taggare Mancini»; questi sono solo alcuni dei messaggi riferiti all’ex tecnico dell’Inter. Ecco di seguito il video.