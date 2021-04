Acerbi, Champions e rinnovo: il difensore biancoceleste vede due traguardi

Francesco Acerbi vede due traguardi. Il difensore vuole la Champions con la Lazio e subito dopo il rinnovo

In campo al Maradona ci sarà anche il punto fermo della difesa biancoceleste: Francesco Acerbi. Il difensore della Lazio non ha mai vinto in carriera in terra partenopea, in quello che prima era il San Paolo. Un piccolo tabù personale che domani proverà a sfatare anche e soprattutto per raggiungere la Champions.

Come rivela La Gazzetta dello Sport, il centrale vuole assolutamente puntare al quarto posto: ci crede fermamente e sa che la sua Lazio può raggiungere il traguardo. A breve, per lui, ci sarà un altro